Зеленский провёл встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Киев, , 14:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский встретился в своей резиденции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом украинский лидер сообщил в своём Telegram-канале.

Урсула фон дер Ляйен © MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

По его словам, теперь День Европы будет праздноваться 9 мая не только в Евросоюзе, но и на Украине. Украинский президент также назвал Киев «идеальным местом» для празднования этого дня.

Во вторник Украина впервые отмечает День Европы 9 мая. Ранее он приходился на третью субботу мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы.

В документе отмечается, что это решение принято, в частности, «с целью укрепления единства народов Европы», а также «обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, для которых День Победы является священным праздником. Он отметил, что на Украине есть ветераны, родные и близкие, для которых этот день был и останется святым.