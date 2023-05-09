Манагуа , , 14:15 — REGNUM В Никарагуа шесть человек погибли в результате атаки пчёл-убийц после дорожно-транспортного происшествия. Об этом 9 мая сообщает Express.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла после того, как автобус, в котором находились 60 пассажиров, съехал с дороги на кофейную плантацию, где в ульях содержались африканские пчёлы.

Отмечается, что 22-летний водитель потерял управление из-за механической неисправности автобуса. Автобус опрокинул несколько деревянных ульев, что спровоцировало нападение насекомых.

В результате укусов погибли шесть человек, в том числе восьмилетняя девочка. Пострадавших, среди которых четырёхлетний ребёнок и беременная женщина, доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года по меньшей мере 15 граждан Венесуэлы стали жертвами ДТП с автобусом на северо-востоке Никарагуа. Транспортное средство столкнулось с двумя автомобилями, после чего упало в пропасть.