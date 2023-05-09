Москва, 9 мая, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности России зафиксировали рост числа въезжающих из Литвы, Латвии, Финляндии, Польши и Эстонии. Об этом 9 мая пишет sm. news.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По его информации, с января по март 2023 года количество въездов граждан Евросоюза в Россию увеличилось на 11,8% в сравнении с 2022 годом. В 2023 году жители европейских государств уже совершили 113,9 тысячи поездок в Россию при том, что в 2022 году этот показать составлял 101,9 тысячи поездок.

Отмечается, что чаще всего въезжали на территорию России граждане Эстонии, Литвы, Латвии, Финляндии, Польши. Так, граждане Финляндии въехали в Россию 23,6 тысячи раз, граждане Эстонии — 20,7 тысячи раз. В результате зафиксирован рост в 3,2 и 2 раза соответственно.

Уточняется, что граждане Польши увеличили количество поездок в Россию на 69%, граждане Литвы — на 42,5%, граждане Латвии — на 31,7%.

Как передавало ИА REGNUM, в Евросоюзе предложили откупаться от украинских беженцев, чтобы те возвращались на родину. Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой.

Беженцы, которым удалось найти работу или начать обучение, имеют право на вид на жительство в европейской стране. По данным Examiner, западные чиновники также планируют разработать совместно с Киевом программы по реинтеграции украинцев.

По словам французского обозревателя Ксавье Рофе, бесконтрольный рост преступности в Восточной Европе усилился из-за нелегального ввоза с территории Украины оружия и наркотических препаратов. По его словам, для нелегальной перевозки запрещённых товаров преступники используют украинских беженцев, что усиливает неконтролируемую криминализацию Восточной и Юго-Восточной Европы.