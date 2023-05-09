В Уссурийске ликвидировали открытое горение на складе на площади 2000 квадратных метров

Уссурийск, Приморский край, , 14:07 — REGNUM Открытое горение на складе на улице Толстого в Уссурийске (Приморский край) на площади около 2000 квадратных метров ликвидировано, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

«В 20:13 (13:13 мск) открытое горение ликвидировано на площади около 2 000 кв. м. Проводится разборка и проливка места пожара», — сказано в сообщении.

Сообщение о возгорании на складе поступило в спасательные службы в 15:14 по местному времени (08:14 мск). Пожарные прибыли на место через семь минут. Склад горел изнутри. Для тушения был использован в том числе пожарный поезд.

О пострадавших не сообщалось. Пожар был локализован в 17:54 по местному времени (10:54 мск).

Ранее 9 мая источник в экстренных службах сообщил ИА REGNUM о пожаре в Москве около Измайловского кремля. Деревянное двухэтажное здание горело по всей площади, на место выехали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.