Цхинвал, 9 мая, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Сегодня на стороне нацистов выступают те же страны, которые прежде сотрудничали с Гитлером или были прямыми союзниками фашистской Германии. Об этом президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил 9 мая на параде Победы в Цхинвале.

Наталья Айриян/Sputnik/РИА Новости Президент Южной Осетии Алан Гаглоев

Он подчеркнул, что нынешние поколения обязаны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне. Гитлеровскую Германию разгромили, но теперь в некоторых бывших советских республиках реабилитируют фашистских пособников, пропагандируют нацистскую символику и идеологию, оскверняют и сносят памятники советским воинам-освободителям.

«Сегодня на земле Донбасса и Запорожья вновь идёт сражение против нацистской чумы. И вновь на стороне нацистов мы видим те же страны, которые сотрудничали с Гитлером или же были прямыми союзниками фашистской Германии», — сказал Гаглоев.

По его словам, эти страны без стеснения поддерживают нацистский режим в Киеве, передают ему разведданные и вооружение, обучают боевиков и финансируют наёмников, организуют войсковые операции, диверсии и теракты.

Осетинские воины снова встали рядом с российскими братьями по оружию, они сражаются против нацистов в Донбассе. Братское единство с Россией означает для Южной Осетии твёрдую уверенность в надёжном будущем, заключил Гаглоев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Гаглоеву по случаю 78-й годовщины Победы отметил, что нравственный долг российского и осетинского народов — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о войне и оправдания нацистов, их пособников и идейных наследников.