На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошёл военный парад в честь Дня Победы

Хмеймим, Сирия, , 13:59 — REGNUM На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошёл военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Сегодня на российской авиабазе Хмеймим (Сирийская Арабская Республика) состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что парад принимал командующий группировкой войск Вооружённых сил РФ в Сирии Андрей Сердюков, командовал парадом заместитель командующего группировкой Игорь Смолий. В мероприятии приняли участие министр обороны Сирии Али бен Махмуд Аббас, посол России в Сирии Александр Ефимов.

В параде были задействованы более 2 тыс. российских и сирийских военных, а также танки Т-90А, ракетные комплексы «Искандер», бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун-К», бронетранспортёры БТР-82А. После этого в небо поднялись вертолёты Ка-52, Ми-8АМТШ, самолёты АН-30Б, А-50У, истребители Су-35С, Су-34, бомбардировщики Су-24М.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве прошёл парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нём приняли порядка 10 тыс. военнослужащих и 125 единиц военной техники разных родов войск и соединений, в том числе Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр», БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и «Курганец-2».