Кишинёв, , 13:58 — REGNUM Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал российского лидера Владимира Путина патриотом и государственником, выразил надежду, что сотрудничество Кишинёва с Москвой возобновится. Об этом он заявил 9 мая во время посещения мемориала «Вечность».

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю, что Владимир Владимирович Путин — государственник, патриот своей страны, — сказал Додон. — Я очень надеюсь, что на определенном этапе мы всё-таки вернём наше сотрудничество на нужный уровень, которого хотят все жители Молдовы».

Он добавил, что действующий президент республики Майя Санду «этого не хочет, но большинство жителей хотят».

Игорь Додон с георгиевской лентой. 9 мая. Кишинев Игорь Додон

Как сообщало ИА REGNUM, Додон принял участие в марше «Бессмертный полк» и надел георгиевскую ленту, несмотря на её запрет в стране.

Народ массово вышел на шествие «Бессмертного полка», несмотря на все попытки властей запугать его, добавил он.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая в Молдавии отмечают не День Победы над нацизмом, а День мира.