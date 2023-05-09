Кишинёв, 9 мая, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал российского лидера Владимира Путина патриотом и государственником, выразил надежду, что сотрудничество Кишинёва с Москвой возобновится. Об этом он заявил 9 мая во время посещения мемориала «Вечность».

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Я считаю, что Владимир Владимирович Путин — государственник, патриот своей страны, — сказал Додон. — Я очень надеюсь, что на определенном этапе мы всё-таки вернём наше сотрудничество на нужный уровень, которого хотят все жители Молдовы».

Он добавил, что действующий президент республики Майя Санду «этого не хочет, но большинство жителей хотят».

Игорь Додон Игорь Додон с георгиевской лентой. 9 мая. Кишинев

Как сообщало ИА REGNUM, Додон принял участие в марше «Бессмертный полк» и надел георгиевскую ленту, несмотря на её запрет в стране.

Народ массово вышел на шествие «Бессмертного полка», несмотря на все попытки властей запугать его, добавил он.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая в Молдавии отмечают не День Победы над нацизмом, а День мира.