Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс планирует посетить Тайвань 17 мая

Лондон, , 14:05 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс посетит Тайвань 17 мая, сообщил 9 мая Reuters, ссылаясь на источник в офисе политического деятеля.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что на Тайване Трасс выступит с речью о необходимости ужесточить позицию в отношении Китая, поведение которого она назвала агрессивным.

«Тайвань — это маяк свободы и демократии. Я с нетерпением жду возможности лично продемонстрировать солидарность с народом Тайваня перед лицом все более агрессивного поведения и риторики пекинского режима», — говорится в заявлении Трасс, которое приводит агентство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Китая хотят добиться полного воссоединения с Тайванем мирным путём. Однако не исключают и применения «других методов» с учётом действий тайваньских сепаратистов и поддержки их действий со стороны США.

Глава МИД КНР Цинь Ган в ходе встречи с послом Соединённых Штатов Америки в Китае Николасом Бернсом призвал руководство США прекратить поддерживать сепаратистские силы Тайваня. Кроме этого, он обратил внимание Вашингтона на необходимость уважать «красные линии» Китая, прекратить нарушать его суверенитет, интересы развития и безопасность.