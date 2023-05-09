Канцлер Германии Шольц предложит отменить единогласие при принятии решений странами ЕС

Берлин, , 13:41 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц 9 мая во время своего выступления в Европарламенте призовёт к «структурным реформам» в Евросоюзе, а именно к отмене принципа единогласия при голосовании, передает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сейчас при принятии основных решений необходимо согласие представителей всех стран ЕС. Этот принцип был введён при основании Евросоюза и назывался авторами основополагающих документов ЕС ключевым, поскольку позволяет принимать решения «не только в интересах всех, но и в интересах каждого».

В последние годы ряд политиков стран ЕС, включая и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, начал выступать за переход к принципу простого большинства при принятии решений. Сторонники этой позиции отмечают, что благодаря этому перестанут блокироваться необходимые для всего ЕС шаги.

Противники, в свою очередь, считают, что страны — члены ЕС в случае такого перехода окончательно лишатся суверенитета. По их мнению, сторонники перехода к принципу простого большинства намерены таким образом справиться с фрондой Венгрии по внешнеполитическим вопросам, Венгрии и Польши — по вопросам проблематики ЛГБТ и т.д.

Как сообщалось ранее, Шольц в ходе своего выступления в Европарламенте 9 мая заявил, что нынешние санкции ЕС против России не станут последними. Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и не бояться «демонстрации силы со стороны Москвы», сказал канцлер.