Шольц предложит отменить единогласие при принятии решений странами ЕС
Канцлер Германии Шольц предложит отменить единогласие при принятии решений странами ЕС
Берлин, 9 мая, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц 9 мая во время своего выступления в Европарламенте призовёт к «структурным реформам» в Евросоюзе, а именно к отмене принципа единогласия при голосовании, передает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Сейчас при принятии основных решений необходимо согласие представителей всех стран ЕС. Этот принцип был введён при основании Евросоюза и назывался авторами основополагающих документов ЕС ключевым, поскольку позволяет принимать решения «не только в интересах всех, но и в интересах каждого».
В последние годы ряд политиков стран ЕС, включая и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, начал выступать за переход к принципу простого большинства при принятии решений. Сторонники этой позиции отмечают, что благодаря этому перестанут блокироваться необходимые для всего ЕС шаги.
Противники, в свою очередь, считают, что страны — члены ЕС в случае такого перехода окончательно лишатся суверенитета. По их мнению, сторонники перехода к принципу простого большинства намерены таким образом справиться с фрондой Венгрии по внешнеполитическим вопросам, Венгрии и Польши — по вопросам проблематики ЛГБТ и т.д.
Как сообщалось ранее, Шольц в ходе своего выступления в Европарламенте 9 мая заявил, что нынешние санкции ЕС против России не станут последними. Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и не бояться «демонстрации силы со стороны Москвы», сказал канцлер.