Мадрид, 9 мая, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Власти Испании объяснили закупку урана из РФ отсутствием санкций Европейского союза по данному направлению. Об этом сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на данные кабинета министров.

Уран

По данным издания, испанское правительство сослалось на отсутствие эффективного запрета со стороны ЕС на российский уран, чтобы оправдать продолжающийся ввоз сырья в страну с начала украинского конфликта.

Ранее депутат от партии Unidas Podemos и президент комиссии по экологическому переходу Хуанчо Лопес де Уральде потребовал цифры о перевозке ядерного топлива за последние несколько месяцев. Отвечая на парламентский запрос, в правительстве отметили, что до сих пор ни одна из антироссийских санкций не повлияла на деятельность государственной ядерной компании ENUSA или импорт сырья.

Как отмечают авторы статьи, ENUSA приняла меры для «смягчения последствий возможного отсутствия поставок российского урана».

«Любые санкции или ограничения, которые затрагивают импорт из другой страны, должны рассматриваться в рамках ЕС», — считают в правительстве Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, импорт российского газа в Испанию увеличился на 151% в феврале 2023 года. В испанской компании подчеркнули, что Россию опередили лишь Алжир и США, два традиционно крупных экспортера газа в Испанию.

В конце марта испанская газета El Confidencial также сообщила о том, что Мадрид и Брюссель не знают, как отказаться от закупок в РФ. По данным СМИ, Испания — лидер в ЕС по закупкам сжиженного природного газа из России. С начала специальной военной операции на территории Украины эта страна нарастила закупки СПГ на 84%.