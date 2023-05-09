Херсон, 9 мая, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо 9 мая в обращении к украинским военным заявил, что Россия не является для них врагом.

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Сальдо

«Вам говорят, что мы враги. Мы не враги вам. Поймите, мы с вами большей частью родные люди», — сказал Сальдо.

По его словам, сейчас нужно забыть споры и вспомнить, что «наши отцы и деды были уроженцами одной общей Родины».

Сальдо призвал военных ВСУ подумать о тех, кто запугал украинский народ и толкает его на войну. Он добавил, что если американцам нужно, то пусть они сами воюют вместо того, чтобы заставлять украинцев.

Также он подчеркнул, что на Западе откровенно говорят, что Минские договорённости были обманом. «Вместо того чтобы урегулировать конфликт, Запад девять лет готовил вас к этому конфликту, который привёл к людским жертвам и разрушениям городов», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сальдо заявил, что российские военнослужащие, выполняющие задачи в Херсонской области, обеспечены всем необходимым. По его словам, в ближайшее время бойцов обеспечат дополнительными противодронными ружьями.