Казань, , 13:33 — REGNUM Возле села Светлое Озеро в Татарстане упал параплан, пилот погиб, сообщили 9 мая ТАСС в экстренных службах.

МЧС России Дарья Драй © ИА REGNUM

«Около села Светлое Озеро потерпел крушение параплан. Пилот погиб», — сообщил собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП с участием параплана произошло днем 24 ноября в городе Хадыженске Апшеронского района Краснодарского края. Летательный аппарат рухнул на землю на улице Кирова, погибли два человек. По данному факту возбудили уголовное дело.