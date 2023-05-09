Берлин, , 13:27 — REGNUM Евросоюз должен продолжать поддержку Киева и не позволить запугать себя «демонстрацией силы» в Москве. Об этом 9 мая заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Европарламенте.

Олаф Шольц Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Нас не должна запугивать демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется», — сказал Шольц.

Он добавил, что посыл нынешнего 9 мая должен заключаться в том, что «прошлое не сможет одержать победу над будущим».

В Евросоюзе 9 мая отмечают День Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Красной площади прошёл парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нём приняли порядка 10 тыс. военнослужащих и 125 единиц военной техники разных родов войск и соединений, в том числе Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр», БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и «Курганец-2».

Выступая на параде, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Он отметил, что для России нет враждебных, недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке.