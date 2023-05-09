Удочерённая американской супружеской парой 6-летняя девочка с Украины оказалась взрослой женщиной

Нью-Йорк, США, , 13:37 — REGNUM Американская семейная пара из Индианы Майкл и Кристин Барнетт удочерила 13 лет назад шестилетнюю девочку с Украины, однако она оказалась совсем не ребёнком, а взрослой женщиной, страдающей психическим расстройством, сообщил 9 мая Fox News.

Супруги удочерили девочку по имени Наталья в апреле 2010 года, она страдала редкой формой карликовости — врожденной спондилоэпифизарной дисплазией. Однако со временем приёмные родители начали сомневаться в её возрасте, столкнувшись с агрессией при бытовом общении. Так, Майкл Барнетт рассказал, что приёмная дочь пыталась отравить его жену и неоднократно угрожала ему ножом.

После обследования у психиатра стало понятно, что родители удочерили не девочку, а уже взрослую женщину. Врач диагностировал Наталье психическое расстройство, которым страдают лишь взрослые. В итоге врачебная комиссия, включавшая профессионального психиатра, установила, что Наталья на 14 лет старше, чем значилось в ее документах.

Барнетты обратились в суд с просьбой изменить год рождения приёмной дочери с 2003 на 1989. Суд удовлетворил ходатайство семьи, однако в 2013 году правоохранительные органы возмутились тем, что Наталья живет одна в квартире в Лафайете, и в 2019 году супругов обвинили в халатном отношении к иждивенцу.

Только спустя три года американцам удалось убедить суд присяжных в своей невиновности и доказать, что Наталья — взрослая женщина, а не безнадзорный ребенок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постпред России при ООН Василий Небензя развеял «тиражируемый западными и украинскими СМИ миф» о том, что в России существует массовое насильственное усыновление украинских детей.

Дипломат отметил, что все эти девять лет войны в Донбассе Киев не интересовался судьбой этих детей, планомерно и намерено подвергал их жизни опасности. При этом под временную опеку либо попечительство в России из учреждений в административных границах Донецкой и Луганской Народных Республик были переданы только сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.