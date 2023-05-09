Москва, 9 мая, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает, что власти Киргизии будут создавать благоприятные условия для работы российского бизнеса в республике и окажут всестороннюю поддержку крупным инвестиционным проектам. Об этом он заявил 9 мая в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Глава правительства напомнил, что Россия входит в число крупнейших инвесторов в экономику Киргизии с объёмом капиталовложений свыше 2 млрд долларов, российский бизнес активно работает в цифровой, промышленной, энергетической, горнодобывающей сферах.

«Рассчитываем, что руководство Киргизии будет обеспечивать комфортные условия для деятельности российских предпринимателей, окажет поддержку в реализации крупных совместных проектов», — отметил премьер-министр, добавив, что по линии правительства России обеспечивается оперативное выполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Он напомнил, что Киргизия является для России стратегическим союзником и партнёром.

«Мы искренне заинтересованы в том, чтобы расширить торгово-экономическое сотрудничество, защитить наши связи от негативного влияния, в том числе незаконных экономических санкций со стороны недружественных государств», — добавил политик, обратив внимание на то, что, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, взаимодействие Киргизии и России успешно развивается.

Мишустин напомнил, что в 2022 году взаимный товарооборот двух страны достиг исторического максимума — 3,5 млрд долларов, а в 2023 году продолжается рост объёма торговли.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Мишустина, Россия откроет в Киргизии девять школ, в которых обучение будет проходить на русском языке. Он обратил внимание на то, что данная долгосрочная программа станет ещё одним символом многовековой дружбы народов Киргизии и России.

Садыр Жапаров прибыл в Россию с визитом, провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи лидеры двух стран отметили важность укрепления Вооружённых сил Киргизии и развития российских военных объектов на территории республики, а также договорились продолжить согласованную политику по обеспечению безопасности.

Ранее в Кремле сообщили, что, будучи союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Москва и Бишкек продолжат проводить согласованную политику по обеспечению безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с киргизским коллегой Садыром Жапаровым отметил, что отношения между странами находятся на подъёме. По словам Путина, Россия — крупнейший инвестор в Киргизии. Он также выразил уверенность, что «эта тенденция будет набирать силу, набирать обороты».