Вена, , 13:28 — REGNUM Вандалы осквернили советское воинское захоронение, расположенное на территории общины Эбензе. Об этом сообщили в посольстве России в Вене.

Эбензе-ам-Траунзе. Австрия Tourismusbüro Ebensee

Согласно опубликованным данным, повреждён барельеф на памятнике.

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Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Виктор Потапов заявил, что на кладбище в Вашингтоне вандалы осквернили русскую православную часовню. По его словам, неизвестные разбили окна, взломали двери, разбросали утварь в часовне, которая освящена в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери и действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на кладбище Рок-Крик.