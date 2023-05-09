Анкара, 9 мая, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об увеличении зарплат 700 тыс. государственных служащих на 45%, передаёт 9 мая агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«В рамках этого коллективного договора повышаем заработную плату на 45%, включая долю социального обеспечения», — сказал Эрдоган на церемонии подписания Публичного коллективного трудового договора 2023 года.

Таким образом, самая низкая заработная плата государственного служащего составит 15 тыс. лир (порядка 59 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Эрдоган является единым кандидатом от правящего «Республиканского альянса», в то время как оппозиционный «Народный альянс» выставил его главного соперника — Кемаля Кылычдароглу.

В конце апреля Эрдоган провёл в Анкаре один из самых крупных митингов в рамках подготовки к президентским выборам.