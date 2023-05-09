Волгоград, 9 мая, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк» в Волгограде 9 мая прошла в нескольких форматах, портреты ветеранов провезли в том числе на теплоходах по Волге.

Александр Куликов ИА REGNUM День Победы. Волгоград

Шествие началось на площади Павших Борцов после завершения военного парада. Участие в акции приняли несколько тысяч человек. Они прошли по центральным улицам города.

Кроме того, в Волгограде провели автопробег, а около 150 человек везли плакаты героев на теплоходах, которые прошли от центральной набережной до Мамаева кургана.

Шествия «Бессмертного полка» прошли 8 мая в ряде иностранных столиц. В некоторых других зарубежных городах, а также в России акция проходит 9 мая. Сообщалось, что в городах Киргизии участие в акции приняли 60 тысяч человек. В Берлине дипломаты России и стран СНГ, а также местные жители проведут шествие от мемориала в Трептов-парке.

В ряде зарубежных городов акции сопровождались провокациями радикалов или властей. Так, в Париже украинские активистки пытались сорвать шествие, однако были блокированы сотрудниками правоохранительных органов. В Кишинёве сотрудники полиции Молдавии выписывают гражданам штрафы за ношение георгиевской ленты.