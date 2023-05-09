Москва, 9 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Россия откроет в Киргизии девять школ, в которых обучение будет проходить на русском языке. Об этом 9 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Садыр Жапаров и Михаил Мишустин

По его словам, Россия начинает новый проект создания в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке и по российским стандартам.

Он обратил внимание на то, что данная долгосрочная программа станет ещё одним символом многовековой дружбы народов Киргизии и России.

Премьер высказал мнение о том, что новые образовательные учреждения будут способствовать укреплению позиций русского языка, который имеет официальный статус по конституции Киргизии. Он поблагодарил президента Киргизии за инициативу по открытию новых школ и «внимательное личное отношение к русскому языку».

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Садыр Жапаров прибыл в Россию с визитом, провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи лидеры двух стран отметили важность укрепления Вооружённых сил Киргизии и развития российских военных объектов на территории республики, а также договорились продолжить согласованную политику по обеспечению безопасности.

В Киргизии в шествиях «Бессмертного полка» приняли участие 60 тыс. человек. Шествие сопровождается музыкой и песнями военных лет: поют «Смуглянку», «Катюшу», гимн СССР, «День Победы».