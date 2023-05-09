Посол РФ в Польше Андреев не пострадал из-за действий агрессивной толпы

Варшава, , 13:08 — REGNUM Российские дипломаты в Польше не пострадали во время блокады возложения венков на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве по случаю Дня Победы, заявил 9 мая посол РФ в республике Сергей Андреев.

Мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве (сс) Emptywords

По его словам, которые приводит ТАСС, когда дипломаты прибыли на место возложения венков, там было много протестующих, а вся аллея была заставлена украинскими флагами, крестами.

«Когда мы вышли из машин с венками и цветами, нам заблокировала дорогу толпа протестующих», — отметил он.

Вместе с тем посол сообщил, что полиция обеспечивала безопасность и никто из российских дипломатов не пострадал. «Никаких попыток оскорбления действием в нашем отношении не было. Всё нормально, никто не пострадал», — добавил Андреев.

По его словам, акция у мемориального кладбища была зарегистрирована варшавской мэрией. Андреев обратился к старшему полицейскому с вопросом, соответствует ли происходящее букве закона. «Он пояснил, что то, что происходит, — это официальное мероприятие, санкционированное мэрией», — рассказал посол, добавив, что полицейские попросили рассмотреть возможность российским дипломатам удалиться и прийти в другое время.

«Пришлось развернуться и уехать. Это для нас ничего не меняет. Это наш праздник. Мы отмечаем его с оптимизмом. Никакие мелкие или большие пакости нас не смутят», — констатировал Андреев.

Сообщалось, послу России в Польше Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. По его словам, агрессивно настроенная толпа требовала, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. А в прошлом, 2022, году в День Победы на Андреева напали в Варшаве и облили красной жидкостью.

Как передавало ранее ИА REGNUM, Андреев, комментируя напряжённость между Варшавой и Москвой, сказал, что готов к разрыву дипломатических отношений. Он сообщил, что сотрудники посольства давно готовы покинуть республику.