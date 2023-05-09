Вашингтон, 9 мая, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Американский врач Эрик Лира стал первым человеком, осуждённым в соответствии с так называемым законом Родченкова, он признал себя виновным. Об этом 9 мая сообщается на сайте Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Imago/ТАСС Григорий Родченков

«Это признание является переломным моментом для международного спорта», — сказал прокурор Южного округа Дэмиан Уильямс.

По его словам, Лира поставлял олимпийцам, желавшим получить преимущество незаконным путём, запрещённые препараты для улучшения спортивных результатов.

Лира был арестован в январе 2022 года за распространение запрещённых веществ, включая гормон роста человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал «закон Родченкова», который позволяет США вести уголовное преследование любого человека, обвинённого в допинговом сговоре на соревнованиях с участием американских спортсменов.

Закон получил имя информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.