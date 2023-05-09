Канберра, 9 мая, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Жительница Австралии Лилиан Ип потерялась в пустынной местности у подножия Викторианских Альп и провела пять дней с одной бутылкой вина и сладостями. Об этом пишет 9 мая газета The Washington Post.

Peter Campbell Викторианские Альпы. Австралия

48-летняя женщина отправилась в отпуск в город Брайт на северо-востоке штата Виктория. Она решила на один день съездить к близлежащей плотине и взяла с собой немного закуски и конфет. Ип заехала в тупик и поняла, что свернула не туда. Развернуть машину на грязной дороге она не смогла, а мобильная связь в этом месте пропала.

Путешественница осталась на месте. Воды у неё не было, но в машине находилась бутылка вина, которую не употребляющая алкоголь женщина купила в подарок матери.

30 апреля родственники Ип забили тревогу, так как она перестала выходить на связь. Спасатели обнаружили автомобиль с женщиной в конце грунтовой дороги 5 мая, когда летели над эти местом на вертолёте. Ип махала им руками.

«Благодаря здравому смыслу женщина осталась в своей машине и не ушла в заросли кустарника, это помогло полиции найти её», — заявил сержант полицейского участка в местечке Водонг Мартин Торпи.

«Я думала, что умру там. Всё мое тело отключилось в пятницу», — сказала австралийка.

Ип попросила у полицейских, которые приехали за ней, воды и сигарет. Днём ранее она написала прощальную записку своей семье. Туристку доставили в больницу с обезвоживанием и спустя некоторое время выписали.

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