Одесса, Украина, 9 мая, 2023, 12:50 — ИА Регнум. В Одессе и Полтаве 9 мая, в День Победы жители возложили цветы к мемориалам в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом 9 мая сообщило украинское издание «Страна».

Nick Grapsy Аллея Славы в парке Шевченко. Мемориал в память о Великой Отечественной войне. Одесса

По информации журналистов, в Одессе жители возлагали цветы на Аллее Славы в парке Шевченко, а в Полтаве — около мемориала Солдатской славы.

Уточняется, что на Украине 9 мая официальных мероприятий не проводилось, жители возлагали цветы по собственной инициативе.

Как передавало ИА REGNUM, в Киеве в День Победы жители несли цветы в парк Славы к Вечному огню. В парке несут дежурство сотрудники полиции.

Ранее президент Украины внёс на рассмотрение парламента страны законопроект, в котором предлагается перенести празднование победы над нацизмом на 8 мая, а 9 мая отмечать «День Европы», при этом 9 мая должно стать рабочим днём.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приветствует решение президента Украины Владимира Зеленского сделать в стране 9 мая Днём Европы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что президент Украины, отменив празднование Дня Победы 9 мая, показал, что является предателем и «пособником фашистов 80 лет спустя».