Ташкент, 9 мая, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Соперники сборной России по боксу на чемпионате мира в Ташкенте нормально относятся к российским спортсменам, никаких разногласий не возникает, рассказал 9 мая главный тренер российской команды Виктор Фархутдинов.

Валерий Шарифулин/ТАСС Тренер российской команды Виктор Фархутдинов

«К нашей команде дружественное отношение, нет никаких [негативных] моментов. Мы дружно со всеми общаемся, нет никаких разногласий», — сказал Фархутдинов в интервью «Матч-ТВ».

Тренер также отметил, что для спортсменов особенно важна возможность выступать с национальной символикой. Одна из мотиваций для победы — спеть гимн на пьедестале, сказал Фархутдинов.

Ранее Международная ассоциация бокса допустила российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям. Никаких ограничений не установлено — спортсмены используют национальную символику, в случае победы будет исполняться гимн.

Это решение вызвало демарш со стороны сборной Великобритании, представители которой сочли, что позиция ассоциации противоречит подходу Международного олимпийского комитета, и заявили о намерении бойкотировать соревнования.

Если Великобритания и США примут решение о выходе из ассоциации, это может привести к расколу в мировом боксе, отмечал ранее бывший чемпион мира в тяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев. Нельзя исключать, что большинство стран последуют за ними в «альтернативную» ассоциацию, отметил он.

Турнир в Ташкенте начался 30 апреля и завершится 14 мая. Соревнования проходят в 13 весовых категориях, призовой фонд — 5,2 млн долларов. Каждый победитель получит 200 тысяч долларов, занявшие вторые и третьи места — по 100 и 50 тысяч долларов соответственно.