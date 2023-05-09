Сенатор Цеков назвал заявление Путина о развязанной против РФ войне предупреждением Западу

Москва, , 12:45 — REGNUM Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал слова российского президента Владимира Путина про то, что против России вновь развязана настоящая война, значимым заявлением и предупреждением Западу, которое его лидеры должны услышать.

Россия Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Это для них является тоже серьёзным предупреждением: вы воюете с нами, смотрите, как бы не получилось так, что война будет и на вашей территории, если вы не задумаетесь», — считает Цеков, слова которого приводит РИА Новости.

Парламентарий считает, что Запад действует самым подлым образом, «воюет своим оружием» против России. Кроме того, по его словам, «наёмников тоже уйма на Украине находится».

«Они развязали войну с Россией, это фактически третья мировая война, в которой Запад действует самым подлым образом. Вместо того, чтобы делать все для того, чтобы война остановилась, чтобы сберечь жизни, прежде всего граждан Украины, которых они используют как живую силу против России, — они эту войну продолжают, и в этой войне, я уверен, они потерпят поражение», — резюмировал Цеков.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая 9 мая на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — пообещал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Пентагон распространил информацию о том, что объем американской военной помощи Украине с начала правления президента США Джо Байдена достиг $36,4 млрд. При этом с начала специальной военной операции на эти нужды Киева Вашингтон выделил $35,7 млрд.