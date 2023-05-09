Мишустин провёл встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым

Москва, , 12:39 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Соответствующая информация была опубликована 9 мая в Telegram-канале российского правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Добро пожаловать. Рад вас видеть», — поприветствовал глава российского правительства Жапарова.

«С праздником!» — ответил киргизский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Садыр Жапаров прибыл в Россию с визитом накануне и провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры двух стран отметили важность укрепления вооружённых сил Киргизии и развития российских военных объектов на территории республики, а также договорились продолжить согласованную политику по обеспечению безопасности.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран СНГ, прибывшие в Москву на День Победы, совместно с президентом РФ увидят парад с трибуны на Красной площади. Он также добавил, что у глав государств «запланирован неформальный завтрак».