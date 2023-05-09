Появилось видео, на котором российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Донецк, 9 мая 2023, 12:29 — REGNUM Telegram-канал «Военное дело» опубликовал 9 мая видео, на котором показано, как украинский военный подобрал российский квадрокоптер с замаскированной взрывчаткой, после чего аппарат взорвался.
Отмечается, что российские военные запустили на позиции ВСУ небольшой квадрокоптер с замаскированной взрывчаткой. Там дрон сел, сымитировав потерю контроля.
После этого боец ВСУ подошёл к упавшему беспилотнику и поднял его, чтобы осмотреть. В этот момент аппарат взорвался в его руках.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая российские военные уничтожили ретранслятор и купольную камеру, которые были установлены ВСУ на вышке в окрестностях посёлка Нью-Йорк около Артёмовска. Ранее появилось видео, на котором показано, как «дорога смерти» в Артёмовске пополняется грудами уничтоженной боевой техники ВСУ.