Донецк, 9 мая, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Telegram-канал «Военное дело» опубликовал 9 мая видео, на котором показано, как украинский военный подобрал российский квадрокоптер с замаскированной взрывчаткой, после чего аппарат взорвался.

Кадр из видео

Отмечается, что российские военные запустили на позиции ВСУ небольшой квадрокоптер с замаскированной взрывчаткой. Там дрон сел, сымитировав потерю контроля.

После этого боец ВСУ подошёл к упавшему беспилотнику и поднял его, чтобы осмотреть. В этот момент аппарат взорвался в его руках.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3804311" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая российские военные уничтожили ретранслятор и купольную камеру, которые были установлены ВСУ на вышке в окрестностях посёлка Нью-Йорк около Артёмовска. Ранее появилось видео, на котором показано, как «дорога смерти» в Артёмовске пополняется грудами уничтоженной боевой техники ВСУ.