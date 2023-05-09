Хабаровск, , 12:31 — REGNUM В Хабаровске на территории парковки произошла драка со стрельбой. Об этом 9 мая сообщает Telegram-канал «Хабарай».

Оружие Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, 8 мая на территории парковки микрорайона Ю-сити произошёл конфликт между двумя компаниями. Один из участников ссоры выстрелил в воздух, другой участник перепалки стукнул кулаком по машине, после этого завязалась драка.

Как передавало ИА REGNUM, в Уфе женщина прилюдно избила голую девушку. В настоящий момент полицейские устанавливают причину инцидента.

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