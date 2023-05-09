Москва, 9 мая, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В военном параде в Москве впервые приняли участие новейшие бронеавтомобили З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат» и АМН-590 951 «Спартак», передаёт ТАСС.

Боевые машины впервые участвуют в составе механизированной колонны парада. Они выехали на площадь после танков Т-34.

Владимир Астапкович/РИА Новости Бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве

Бронеавтомобиль «Ахмат» был впервые представлен на международном форуме «Армия-2022». Разработка машины заняла около 25 суток.

Данные машины основаны на серийной раме с корпусом, аналогичным по классу защиты бронеавтомобилям «Тайфун». З-СТС «Спартак» получил полноповоротную бронированную башню с крупнокалиберным пулеметом «Корд».

Как сообщало ИА REGNUM, парад Победы в Москве длился 45 минут. Участие в нём приняли порядка 10 тыс. военнослужащих и 125 единиц военной техники разных родов войск и соединений, в том числе Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр», БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и «Курганец-2».