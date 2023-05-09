Рамалла , 9 мая, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Гражданин России погиб в секторе Газа в результате ночной атаки Израиля. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Палестины Ашрафа аль-Кедры.

Иван Шилов ИА REGNUM Погибший

«Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», — приводит его слова РИА Новости.

По словам соседа и друга погибшего, россиянина Муавии Якоба, «ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван». Он уточнил, что в результате ночной атаки также погибли супруга и сын Хасвана.

Уточняется, что погибший гражданин РФ занимал должность главы медицинского учреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

В диппредставительстве России добавили, что у погибшей пары остались двое детей, мальчик и девочка, недавно получившие российское гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 мая армия обороны Израиля нанесла воздушные удары по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, погибли 12 человек, ещё 20 пострадали.