Жена экс-президента Порошенко Марина заявила о страданиях Киева от украинского нашествия

Киев, , 12:17 — REGNUM Супруга экс-президента Украины Марина Порошенко оговорилась, обвинив в страданиях Украины «украинское нашествие». Об этом сообщили украинские СМИ. Они приводят речь Марины Порошенко на мероприятии благотворительного фонда Порошенко.

Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко © Ovsyannikova Yulia/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

«Украина страдает от украинского нашествия», — заявила бывшая первая леди Украины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее во время выступления в Варшаве со словами в поддержку ВСУ президент Польши Анджей Дуда оговорился, поблагодарив вместо украинских солдат российских военнослужащих. По мнению политолога, подобная ошибка может, в частности, говорить о сильном волнении Дуды из-за визита «лидера свободного мира» Байдена.

6 января президент США Джо Байден удивил своим заявлением о том, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot эффективно работают на Украине. По официальным данным, установки ещё не были поставлены Киеву. Тем не менее Джо Байден заверил, что в России уже начинают ощущать их применение.