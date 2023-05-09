Москва, 9 мая, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки на херсонском направлении уничтожили РСЗО «Град» и САУ 2С3 «Акация» ВСУ, сообщает 9 мая ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Ночью артиллерийским огнём в районе н. п. Садовое уничтожена САУ 2С3 «Акация». Вчера артиллерийским огнем в районе н. п. Бургунка уничтожена РСЗО БМ-21 «Град», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в результате ударов уничтожено восемь военнослужащих ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России взяли под контроль подходы ко всем островам, которые находятся в устье Днепра в Херсонской области.

Все подходы контролируются российскими военнослужащими, у ВСУ нет шансов снова закрепиться на островах.

Ранее на херсонском направлении российские военные уничтожили узел связи подразделения ВСУ в селе Серебрянка (ДНР) и пункт управления 124-й бригады ВСУ в районе оккупированного Украиной Херсона.