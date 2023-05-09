В Молдавии полиция начала штрафовать тех, кто вышел праздновать 9 Мая с георгиевской лентой

Кишинёв, , 12:12 — REGNUM Молдавские стражи порядка начали штрафовать граждан, которые 9 мая приняли участие в марше «Бессметный полк» в различных городах республики, за ношение георгиевской ленты.

Игорь Додон с Георгиевской лентой. 9 мая. Кишинев Игорь Додон

На пересечении улицы Измаильской и бульвара Штефан чел Маре в Кишинёве полицейские обвинили празднующих 9 Мая в «провокациях» из-за ношения георгиевской ленты, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

У одной из участниц шествия символ Победы был закреплен на портретах героев Второй мировой войны. «Эта лента — дань уважения людям, которые воевали ради того, чтобы мы сейчас жили в мире и согласии. А вы что творите?» — заявила одна из участниц шествия «Бессмертный полк», обращаясь к подошедшему к ней полицейскому.

Также Telegram-канал «Salut, Молдова!» сообщает, что первый штраф получил мужчина, решивший почтить память своих предков в одном из городов страны. Он вышел на улицу с георгиевской лентой, однако к нему подошёл сотрудник силового ведомства и проинформировал о совершённом правонарушении.

Штраф составил 400 лей (1743 рубля). «За столько, по мнению правительства, можно забыть про подвиг предков», — сказано в посте.

Тем временем бывший президент Молдавии Игорь Додон также принял участие в марше «Бессмертный полк» и надел георгиевскую ленту, несмотря на её запрет в стране. «Сегодня День Победы. Я надел георгиевскую ленту, потому что это символ нашей победы. В Молдавии 9 мая было, есть и будет Днём Победы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что жителей республики в День Победы будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая в Молдавии отмечают не День Победы над нацизмом, а День мира.