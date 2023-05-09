Киев, , 12:00 — REGNUM Военкорам поступают сообщения, что 9 мая ВСУ якобы не пойдут в анонсированное контрнаступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С разных сторон поступают сведения, что сегодня ВСУ якобы в наступление не пойдут. Есть некоторые косвенные подтверждения данной информации. В том числе это обсуждают в своих чатах украинские военные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военкоры не знают, повлияли ли на это массированные авиационные и ракетные удары Вооружённых сил России.

«В любом случае наступление врага ожидается всеми со дня на день», — отмечает Telegram-канал.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в Киеве прогремел сильный взрыв. Кроме того, очевидцы рассказали о звуках сильных взрывов в Оболонском и Голосеевском районах Киева. В центре города были видны столбы дыма.

Обозреватели Telegraph высказали мнение о том, что российские планирующие бомбы заставили руководство Украины пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Отмечается, что на фоне информации о планируемом контрнаступлении ВСУ западные и украинские аналитики предполагают, что использование данного вида оружия может вынудить Украину в последний момент внести изменения в своё оперативное планирование.

Бойцы группы «Вагнер» с новой силой пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Артёмовске. Военкоры привели данные украинских военных аналитиков, которые оценили обстановку в этом городе. Российские бойцы перебрасывают дополнительные штурмовые группы вдоль улиц Толбухина, Черняховского и Ирины Левченко, они продвигаются вперёд под огнём артиллерии ВСУ.