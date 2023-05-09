Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не будет решающим сражением для Украины

Киев, , 11:58 — REGNUM Контрнаступление ВСУ нельзя рассматривать как одно сражение, «которое всё решит», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Не будет никакого продвижения Украины вперед, а то это выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье, и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает», — цитирует его «УНИАН».

По его словам, контрнаступление не станет вопросом «одной недели, одного дня или месяца», это вопрос «многих событий — удачных и менее удачных».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая американская газета The Washington Post написала, что Киев стремится снизить ожидания стран Запада от возможного контрнаступления ВСУ, так как боится не оправдать возложенные на него надежды.

Обозреватели Telegraph считают, что российские планирующие бомбы заставили руководство Украины пересмотреть свои планы по контрнаступлению.