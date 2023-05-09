Бывший президент Молдавии Додон в День Победы надел георгиевскую ленту, несмотря на запрет

Молдавия, , 11:46 — REGNUM Бывший президент Молдавии Игорь Додон принял участие в марше «Бессмертный полк» и надел георгиевскую ленту, несмотря на её запрет в стране. Об этом 9 мая сообщает РИА Новости.

Игорь Додон. 9 мая. Кишинев Игорь Додон

«Сегодня День Победы. Я надел георгиевскую ленту, потому что это символ нашей победы. В Молдавии 9 мая было, есть и будет Днём Победы», — сказал Додон.

Он отметил, что народ массово вышел на шествие «Бессмертного полка», несмотря на все попытки властей запугать его.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что жителей республики в День Победы будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду заявила, что 9 мая в Молдавии отмечают не День Победы над нацизмом, а День мира.