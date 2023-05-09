Донецк, , 11:53 — REGNUM Бойцы группы «Вагнер» с новой силой пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Артёмовске. Об этом 9 мая сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Евгений Пригожин. ЧВК «Вагнер» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Военкоры приводят данные украинских военных аналитиков, которые оценили обстановку в этом городе.

Отмечается, что ожесточённые стрелковые бои продолжаются вдоль участка улицы Медведева на севере серой зоны Артёмовска. Российские бойцы перебрасывают дополнительные штурмовые группы вдоль улиц Толбухина, Черняховского и Ирины Левченко, они продвигаются вперёд под огнём артиллерии ВСУ.

Уточняется, что в центре серой зоны Артёмовска продолжаются тяжёлые бои севернее перекрёстка улиц Освободителей Донбасса и Леваневского, бойцы группы «Вагнер» ведут штурм вдоль участков улиц Леваневского, Обороны и переулка Зои Космодемьянской. Они атакуют и со стороны медицинского колледжа.

Как передавало ИА REGNUM, бойцы группы «Вагнер» отбили у подразделений ВСУ здание около медицинского училища в западной части Артёмовска. После зачистки участники штурма открыли огонь, чтобы подавить позиции противника в соседних зданиях. В этой части города украинские военные ещё оказывают сопротивление.

Ранее военкоры сообщили о возможном переносе контрнаступления ВСУ. Сообщается, что «поступают сведения, что 9 мая ВСУ якобы в наступление не пойдут. Есть некоторые косвенные подтверждения этой информации. В том числе это обсуждают в своих чатах украинские военные».

Вооружённые силы России взяли под контроль подходы ко всем островам, которые находятся в устье Днепра в Херсонской области. По словам источника, в настоящее время ВСУ там нет, все подходы контролируются российскими военнослужащими. Собеседник отметил, что у ВСУ нет шансов снова закрепиться на островах.

Ранее группа украинских диверсантов пыталась высадиться на семи катерах на левый берег Днепра в Херсонской области. Их действия пресекли российские военные.