МИД РФ: США пытаются угрожать России в ситуации с Гершковичем

Москва, , 11:46 — REGNUM Россия видит со стороны США только попытки нажима, давления и угроз в ситуации с журналистом американской газеты Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Об этом 9 мая заявил замглавы российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Все запросы о консульском посещении Эвана Гершковича рассматриваются соответствующими нашими службами, структурами в спокойном рабочем ключе, независимо от попыток американцев оказывать то или иное давление», — уточнил замминистра, слова которого приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что диалог предполагает поиск каких-то решений, однако с американской стороны Россия видит только попытки нажима, давления, угрозы. «В таком жанре диалог не ведется», — сказал Рябков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта по подозрению в шпионаже на территории России в пользу американского правительства. По информации российских спецслужб, он собирал секретные сведения «о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса».

Журналиста арестовали на два месяца. При этом арестованный отказался признавать свою вину и объявил о намерении доказывать свою невиновность в суде. 29 апреля глава Белого дома Джо Байден заявил, что власти США работают над тем, чтобы освободить Эвана Гершковича из-под ареста.

В начале мая Рябков отмечал, что Россия не получала свидетельств от американских властей о том, что журналист Гершкович не делал ничего противозаконного в РФ.