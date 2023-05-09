Москва, 9 мая, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Послов США и Британии в России Линн Трейси и Дебору Броннерт не приглашали на парад Победы в Москве, заявил 9 мая журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Парад Победы!

«Не приглашали», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию на День Победы прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее президент России Владимир Путин и лидеры семи стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.