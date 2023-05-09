Мурашко: состояние Прилепина нормальное, он получает всю необходимую медицинскую помощь

Москва, , 11:27 — REGNUM Пострадавший при взрыве автомобиля писатель и политик Захар Прилепин получает всю необходимую медицинскую помощь. Об этом 9 мая сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Захар Прилепин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области на Захара Прилепина было совершено покушение. В результате теракта погиб водитель и помощник писателя Александр Шубин. Находившийся за рулём Прилепин был госпитализирован в тяжёлом состоянии с переломами обеих ног и другими травмами. По подозрения в совершении этого преступления был задержан 29-летний гражданин Украины Александр Пермяков, который заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины.

8 мая Прилепин рассказал, что с 2017 года его предупреждали об угрозе терактов в его отношении со стороны украинских диверсантов, несколько попыток покушений были предотвращены.