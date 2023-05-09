Москва, 9 мая, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Военный парад в Москве, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл без воздушной части.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Гости и участники парада на Красной площади 9 Мая не увидели пролёта военных самолетов, поскольку воздушная часть парада была отменена. Также в этом году в параде не принимали участия танки, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники.

Парад Победы длился 45 минут. Участие в нём приняли порядка 10 тыс. военнослужащих и 125 единиц военной техники разных родов войск и соединений, в том числе Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр», БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и «Курганец-2».

Ранее в Москву на парад Победы прибыли лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян.

После парада президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.