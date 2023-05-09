Генсек ООН Гутерриш: переговоры о мире на Украине пока невозможны

Мадрид, , 11:29 — REGNUM Переговоры о мире на Украине невозможны в настоящее время, так как обе стороны уверены в возможности своей победы. Об этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в опубликованном 9 мая интервью испанской газете El Pais.

Антониу Гутерриш Chatham House

По его словам, ООН налаживает, насколько это возможно, диалог с обеими сторонами конфликта для решения конкретных проблем. Важнейшей инициативой стал экспорт украинского зерна, продовольствия и удобрений из России через Чёрное море.

«К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны. Обе стороны убеждены, что могут победить», — сказал Гутерриш.

Он добавил, что сейчас не видит никакой возможности, чтобы добиться немедленного и всеобъемлющего прекращения огня и начала переговоров. Генсек ООН выразил надежду, что такая возможность появится в будущем.

Цель международной организации — достичь справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН, но пока до этого очень далеко, отметил Гутерриш.

Он также выразил надежду, что ситуация вокруг Запорожской АЭС, вызывающая беспокойство, не обернётся трагедией, что обе стороны будут соблюдать осторожность. По его словам, возможность ядерной эскалации очень мала.

Ранее в ООН сообщили, что Гутерриш передал для президента России Владимира Путина письмо с предложениями по реализации зерновой сделки. Это обращение рассматривается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском МИД отметили, что в сформулированных генсеком ООН предложениях «содержатся какие-то новые идеи», они прорабатываются в межведомственном формате.