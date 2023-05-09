Варшава, , 11:22 — REGNUM В Варшаве неизвестные осквернили мемориальное кладбище советских воинов. Об этом 9 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на очевидца.

Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве Emptywords

По его словам, на пьедестал монумента чёрной краской были нанесены оскорбительные надписи, а проход к мемориалу заставлен крестами и украинскими флагами. В результате проход к памятнику невозможен, пояснил очевидец.

Как передавало ИА REGNUM, сотрудники посольства России в Польше не собираются отказываться от возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы, но детей брать с собой не будут.

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что совместно с трансатлантическими партнёрами будет добиваться признания 8 мая в государстве официальной датой празднования капитуляции нацистской Германии.

«Чтобы восстановить истинную символику капитуляции нацистской Германии, я вместе с нашими трансатлантическими партнёрами инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии», — написал он на своей странице в социальной сети. Он полагает, что эта инициатива позволит отдать «дань уважения всем румынам, которые боролись за освобождение страны и Восточной Европы от нацистского ига».

Президент Украины внёс на рассмотрение парламента страны проект закона, в котором предлагается перенести празднование Победы над нацизмом на 8 мая, а 9 мая отмечать «День Европы», при этом 9 мая должно быть рабочим днём. Законопроект предполагается рассмотреть в ускоренном режиме.

По словам спикера Госдумы России Вячеслава Володина, западные государства пытаются стереть историческую память о Дне Победы. Он отметил, что День Победы объединяет русских, белорусов, киргизов, украинцев, казахов, туркменов, таджиков, узбеков, армян и другие народы СССР, которые плечом к плечу защитили мир от фашизма, и это не даёт покоя Вашингтону и Брюсселю.