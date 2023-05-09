Москва, 9 мая, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооружённых сил России уничтожили в ночь на 9 мая под Херсоном самоходную гаубицу «Акация» и установку РСЗО «Град» ВСУ вместе с расчётами и боекомплектами, сообщил 9 мая РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Садовое уничтожена САУ 2С3 «Акация» с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом», — сказал источник.

Кроме того, артиллерийским огнём в районе населенного пункта Бургунка была уничтожена РСЗО БМ-21 «Град» с экипажем из трёх человек и боекомплектом.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные нанесли удар по двум командным пунктам ВСУ на херсонском направлении.

На херсонском направлении российские военные уничтожили узел связи подразделения ВСУ в селе Серебрянка (ДНР) и пункт управления 124-й бригады ВСУ в районе оккупированного Украиной Херсона.