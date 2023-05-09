Херсон, , 11:01 — REGNUM Вооружённые силы России взяли под контроль подходы ко всем островам, которые находятся в устье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Линия фронта под Херсоном (Зеленый — контроль ВС РФ, оранжевый — контроль ВСУ. Острова в устье Днепра в зоне огневого поражения ВС РФ). Россия. 09.05.2023

«В настоящее время подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — приводит агентство слова собеседника.

Он также уточнил, что в настоящее время ВСУ там нет, все подходы контролируются российскими военнослужащими.

Собеседник отметил, что у ВСУ нет шансов снова закрепиться на островах.

Как передавало ИА REGNUM, группа украинских диверсантов пыталась высадиться на семи катерах на левый берег Днепра в Херсонской области. Российские военные пресекли их действия. Диверсанты предприняли попытку высадки севернее города Алешки, но встретили отпор российских военнослужащих.