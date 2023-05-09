Лидер КНДР Ким Чен Ын уверен в победе России над «тиранией империалистов»

Пхеньян, , 10:59 — REGNUM Россия обязательно победит в «священной борьбе» за защиту международной справедливости против «тирании империалистов». Уверенность в этом выразил лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме, направленной президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Победы.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Северокорейский лидер от имени правительства и народа «горячо» поздравил президента, правительство и народ России с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил уверенность, что стойкий и справедливый российский народ под руководством Путина продолжит одерживать победы «на пути обеспечения суверенитета, достоинства страны и стабильности в регионе, сокрушая любые вызовы и угрозы со стороны враждебных сил».

«Пользуясь этим случаем, ещё раз шлю тёплый боевой привет Вам, армии и народу России, которые отважно поднялись на священную борьбу за осуществление международной справедливости и защиту глобального мира против насилия и произвола империалистов», — цитирует Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) обращение Ким Чен Ына к Путину.

Лидер КНДР также отметил, что российский народ с беспримерным героизмом и самоотверженностью добился «великой победы в справедливой войне против фашизма». Слава этой победы не померкнет даже после смены многих поколений.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин во время выступления на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что против России снова развязана война. Страна уже смогла дать отпор международному терроризму, подчеркнул президент, она сможет и защитить жителей Донбасса, и обеспечить свою безопасность.