«Страна. ua»: в Киеве в День Победы жители несут цветы в парк Славы к Вечному огню

Киев, , 10:56 — REGNUM В Киеве в День Победы жители несут цветы в парк Славы к Вечному огню. Об этом 9 мая сообщает украинское издание «Страна».

Гвоздики Дарья Антонова © ИА REGNUM

Издание опубликовало фотографии возложения цветов к Вечному огню в Киеве. На фото также видно, что в парке несут дежурство сотрудники полиции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины внёс на рассмотрение парламента страны проект закона, в котором предлагается перенести празднование победы над нацизмом на 8 мая, а 9 мая отмечать «День Европы», при этом 9 мая должно быть рабочим днём. Законопроект предполагается рассмотреть в ускоренном режиме.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приветствует решение президента Украины Владимира Зеленского сделать в стране 9 мая Днём Европы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что президент Украины, отменив празднование Дня Победы 9 мая, показал, что является предателем и «пособником фашистов 80 лет спустя».

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение о том, что на Украине есть много людей, для которых День Победы является и продолжит оставаться священным праздником, решения президента или парламента Украины этого не изменят.